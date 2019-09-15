ÖZET İZLE: Rizespor 0-0 Göztepe Maç Özeti İzle | Rizespor Göztepe kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aminu Umar, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Nill De Pauw'un şutunda top defastan döndü.

28. dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında Mohamed Abarhoun'un vuruşunda top auta gitti.

30. dakikada Lamine Gassama sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

68. dakikada Andre Poko sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını denedi fakat top savunmaya takıldı.

81. dakikada Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı fakat hiçbir takım arkadaşı topu karşılayamadı.

90. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ege Özkayımoğlu tarafından çekilen şut defansın araya girmesiyle uzaklaştırıldı.

MAÇIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Salih Mazlum, Mustafa Savranlar

Çaykyur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Attamah (Abdullah dk. 85 ?), Boldrin, Nill De Pauw, Samudio (Scepovic dk. 70), Umar (Oğulcan dk. 77), Chatzıısaıas, Vetrih, Melnjak, Moroziuk

Yedekler: Tarık, Atakan, Barış, Dıomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Berkan, Cristian Titi, Alparslan, Serdar (Ege dk. 85 ?), Andre Poko, Halil (Eren dk. 60), Soner, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni (Batuhan dk. 76)

Yedekler: Mehmet, Sanneh, Borges Mora, Castro Pereıra, Yasin, Schwechılen, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sarı kartlar: Atamah, Melnjak, Boldrin (Çaykur Rizespor), Halil Akbunar, Mossoro, Alparslan, Berkan (Göztepe)