ÖZET İZLE| Rizespor 0-3 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar

24. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Emre Akbaba'nın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Sofiane Feghouli'nin kafa vuruşu üst direkten dönüp sahaya geri döndü. Dönen topta Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan son anda ayakları ile uzaklaştırdı.

33. dakikada sağ kanattan orta saha çizgisinden Morozyuk'un gönderdiği uzun pası Milan Skoda göğsüyle iyi bir kontrol ederek ceza sahası yayından vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

44. dakikada Dario Melnjak ile Emre Akbaba arasındaki hava topu mücadelesinde Emre Akbaba yerde kalınca maçın hakemi Atilla Karaoğlan VAR'a başvurarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne topu filelerle buluşturdu. 0-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Sekan Ok, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Samudio, Boldrin, Skoda

Yedekler: Tarık, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, İsmail, Selim, Jovancic, Onur, Fernando, Doğan, Remy

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Emre Kılınç, Diagne

Yedekler: Yusuf, Şener, Etebo, Kerem A., Ömer, Luyindama, Emin, Sekidika, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Diagne (dk. 44 pen.) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Boldrin, Baiano, Emir, Melnjak (Çaykur Rizespor)