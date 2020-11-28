ÖZET İZLE| Rizespor 0-4 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan Dakikalar

24. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Emre Akbaba'nın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Sofiane Feghouli'nin kafa vuruşu üst direkten dönüp sahaya geri döndü. Dönen topta Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan son anda ayakları ile uzaklaştırdı.

33. dakikada sağ kanattan orta saha çizgisinden Morozyuk'un gönderdiği uzun pası Milan Skoda göğsüyle iyi bir kontrol ederek ceza sahası yayından vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

44. dakikada Dario Melnjak ile Emre Akbaba arasındaki hava topu mücadelesinde Emre Akbaba yerde kalınca maçın hakemi Atilla Karaoğlan VAR'a başvurarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne topu filelerle buluşturdu. 0-1

52. dakikada sağ taraftan Oğulcan'ın pasında Emre Akbaba kaleye sırtı dönükken kendisine verdiği pası değerlendiren Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

79. dakikada ceza sahasının çerisinde oluşan karambolde Emre Kılıç'ın verdiği pasta topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

86. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Taylan'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Sekan Ok, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Abdullah (Onur dk. 65), Donsah, Baiano, Samudio (Fernando dk. 65), Boldrin, Skoda (Remy dk. 65)

Yedekler: Tarık, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, İsmail, Selim, Jovancic, Doğan,

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir (Şener dk. 89 ?), Taylan, Feghouli, Emre Akbaba (Ömer dk. 89 ?) , Oğulcan (Sekidika dk. 78), Emre Kılınç (Kerem A. dk. 89 ?), Diagnex (Ali Yavuz dk. 90 ?)

Yedekler: Yusuf, Etebo, Luyindama, Emin

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Diagne (dk. 44, 52 ve 79), Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Boldrin (dk. 77) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Baiano, Emir, Melnjak, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Fatih Öztürk (Galatasaray)

Hasan Fehmi Demir – Oğuz Bal – Kubilay Ateş

