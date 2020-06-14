ÖZET İZLE: Rizespor 2 - 0 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle| Rize GS Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 53'üncü dakikada Tunay Torun ile bir gol daha bulan Rizespor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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Maçtan dakikalar

1. dakikada ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Milan Skoda'nın ceza alanına girmeden kaleye gönderdiği aşırtma şutta Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

14. dakikada ceza alanında karşı karşıya pozisyonda Milan Skoda'yla çarpışan Muslera kaval kemiğinde oluşan kırık sebebiyle oyundan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

42. dakikada Saracchi'nin Samudio'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Milan Skoda'nın yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk topu çeldi. Ardından dönen topu takip eden Skoda'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+14. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Falcao'nun şutu auta gitti.

53. dakikada Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza alanında topla buluşan Melnjak'ın sol kanattan içeri gönderdiği pasta Lemina'dan seken topa Tunay Torun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

55. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Onyekuru'nun, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta Tarık Çetin son anda topu çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Seri'nin ceza sahasına ortasında Lemina'nın kafa vuruşunda Tarık Çetin iki hamlede topa hakim oldu.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Tarık, Ivanildo Fernandes, Morozyuk, Melnjak, Tunay (Oğulcan dk. 67), Garmash (Abdullah dk. 67), Vetrih, Samudio, Skoda

Yedekler: Boğaçhan, Gökhan, Burak, Alberk, Oğuz Kağan, Sasse, Boryachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera (Okan dk. 23), Saracchi, Mariano, Ahmet (Andone (dk. 46, Belhanda dk. 71), Ryan Donk, Seri, Lemina, Ömer (Emre dk. 46), Onyekuru (Adem dk. 76 ?), Feghouli, Falcao

Yedekler: Linnes, Emin, Şener, Selçuk, Taylan, Adem

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Skoda (dk. 42), Tunay (dk. 53) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 89) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Melnjak, Samudio, Burak (Çaykur Rizespor), Donk (Galatasaray)

Muslera'nın ayağında 2 kırık tespit edildi

Galatasaray'ın konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Deneyimli kalecinin hastanede yapılan kontrollerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi.

Andone de sakatlandı

Mücadeleye ikinci yarı Ahmet Çalık'ın yerine dahil olan Florin Andone sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Andone'nın yerine de 72. dakikada Younes Belhanda dahil oldu. Andone'nin, sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesinin olduğu belirtildi.

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