ÖZET İZLE: Roma 4 - 0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle | Roma BSK Kaç Kaç Bitti?

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Nicolo Zaniolo'nun rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp çektiği şutu kaleci Mert Günok kurtardı.

17. dakikada Aleksic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mehmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

35. dakikada Gael Clichy'nin sol kanattan uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

39. dakikada Javier Pastore'nın ceza sahasının hemen dışından çektiği şutta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

42. dakikada Edin Dzeko'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Leonardo Spinazzola'nın ortasında Caiçara'ya çapran meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Pastore'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı çıkardı.

56. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Edin Dzeko'nun çaprazdan vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

58. dakikada Nicolo Zaniolo'nun ceza sahası içine sağ taraftan girip kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda içeriye çevirdiği topu Dzeko boş ağlara gönderdi. 2-0

71. dakikada Dzeko'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nicolo Zaniolo'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

79. dakikada Gael Clichy'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lopez'de kaldı.

88. dakikada Pellegrini'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Kalinic'in ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı kaldığı pozisyondaki vuruş Mert'ten döndü. Tekrar topu alan Kalinic'in bu kez sağ çaprazdan vuruşunda ise Mert topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Justin Kluivert'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Estrada Fernandez, Roberto Alonso, Teodoro Sobrino

Roma: Pau Lopez, Leonardo Spinazzola, Federico Fazio, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Bryan Cristante, Amadou Diawara, Justin Kluivert, Nicolo Zaniolo, Javier Pastore, Edin Dzeko

Yedekler: Antonio Mirante, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Nikola Kalinic, Henrikh Mkhitaryan

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

M. Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Danijel Aleksic, Edin Visca, Arda Turan, Fredrik Gulbrandsen

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Alexandu Epureanu, Aziz Behich, Okechukwu Azubuike, Demba Ba,

Enzo Crivelli

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Caiçara (dk. 42 k.k.) (Roma)