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ÖZET İZLE: Rosenborg 1 - 0 Alanyaspor Maç Özeti İzle | Rosenborg Alanya Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Rosenborg 1 - 0 Alanyaspor Maç Özeti İzle | Rosenborg Alanya Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Rosenborg 1 - 0 Alanyaspor Maç Özeti İzle | Rosenborg Alanya Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçında temsilcimiz Alanyaspor, Rosenborg'a 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçında temsilcimiz Alanyaspor, Rosenborg'a 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Hedenstad'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Islamovic'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

26. dakikada Bareiro'nun pasında topla buluşan Efecan sağ kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada ceza saha sol çaprazdan Bakasetas'ın yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ kanattan Hedenstad'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Reginiussen'in kafa vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

59. dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruş sonrasında altıpas içinde topu önünde bulan Konradsen, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

72. dakikada ceza sahsı içi sol çaprazda topla buluşan Davidson'un şutunda kaleci Hansen meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada sağ kanattan Onur'un ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Bareiro'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Stat: Lerkendal

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen

Rosenborg: Hansen, Pa Konate, Eyjolfsson, Hedenstad, Reginiussen, Konradsen, Zachariassen, Skjelbred, Carlo Holse (Reitan dk. 82 ?), Adegbenro (Tagseth dk. 71), Islamovic

Yedekler: Lund, Hovland, Ceide, Helland, Borven

Teknik Direktör: Age Hareide

Alanyaspor: Marafona, Caulker, Moubandje, Juanfran (Onur Bulut dk. 85 ?), Tzavellas, Bakasetas, Efecan Karaca (Mustafa Pektemek dk. 81 ?), Fatih Aksoy (Babacar dk. 67 ?), Davidson, Salih Uçan, Bareiro

Yedekler: Ufuk Ceylan, Siopis, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Anders Konradsen (dk. 59) (Rosenborg)

Kırmızı kartlar: Anders Konradsen (dk. 66) (Rosenborg) Babacar (dk. 90+2) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Reginiussen, Zachariassen, Eyjolfsson (Rosenborg), Moubandje, Salih Uçan (Alanyaspor)

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