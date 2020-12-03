ÖZET İZLE: Sivasspor 0 - 1 Villarreal Maç Özeti ve Golleri İzle| Sivasspor Villarreal Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. İspanyol ekibinin tek golü 75'te Chukwueze'den geldi.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunda Foyth topu boş kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı dışarı çıktı.
12. dakikada Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa yerinden çıkarak topu uzaklaştırdı.
17. dakikada Gradel'in sol kanattan pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
18. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Coquelin kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, direkten dönen topu Camara çıkarttı.
20. dakikada Kubo'nun kaleyi hedef alan köşe vuruşu kaleci Samassa'da topu kontrol etmeyi başardı.
Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)
53. dakikada Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde Yatabare topla buluştu. Onun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından çektiği uzun şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
75. dakikada Costa'nın ceza sahasının solundan ortaladığı topu ceza sahası içerisindeki Chukwueze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
83. dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından çektiği uzun şutta top yandan auta çıktı.
Stadyum: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic
Sivasspor: Samassa, Ziya, Camara, Appindangoye, Caner, Fajr, Cofie (Claudemir dk. 81 ?), Yasin, Robin Yalçın (Kone dk. 76), Gradel, Yatabare (Ninga dk. 80 ?)
Yedekler: Ali
Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak
Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Costa (Estupinan dk. 76), Coquelin (Trigueros dk. 67), Iborra, Baena Rodriguez (Parejo dk. 67), Kuba (Pino dk. 57), Samuel Chukwuez (Moreno dk. 75), Nino Rodriguez
Yedekler: Sergio Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Torres, ,Raba, Pedraza
Teknik Direktör: Unai Emery
Gol: Chukwueze (dk. 75) (Villarreal)
Sarı kartlar: Fajr, Appindangoye (Sivasspor), Pena (Villarreal)