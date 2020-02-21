ÖZET İZLE: Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Sivas Alanya Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Sivasspor Alanyaspor'u 9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına ortaladığı Hakan topu kafası ile kontrol etmek istedi. Caulker'in müdahalesi ile Hakan yerde kaldı. VAR'a giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
9. dakikada Mert Hakan kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturdu. 1-0
27. dakikada Mert Hakan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye göndermek istese de, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.
32. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.
37. dakikada Bakasetas, kazandığı topu ceza yayı üzerinden sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Top dışarı çıktı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
D.G. Sivasspor: Samassa, Camara, Aaron, Erdoğan, Marcelo, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Armin, Furkan, Claudemir, Emre
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
A. Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Musa, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse
Yedekler: Cenk, Eray, Vitoria, Carneiro, Kanak, Mustafa, Umut, Tzavellas, Emircan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Mert Hakan (dk. 9 pen.) (D.G. Sivasspor)
Sarı Kartlar: Erdoğan, Marcelo (D.G. Sivasspor), Caulker, Onur (A. Alanyaspor)