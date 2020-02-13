ÖZET İZLE: Sivasspor 1 - 1 Antalyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Sivasspor Antalyaspor Kaç Kaç Bitti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, yarı finale yükselerek Alanyaspor'un rakibi oldu. Antalyaspor'a turu getiren gol 49'da Doğukan Sinik'ten geldi. Ev sahibi Sivasspor'un tek golü ise 31. dakikada Yasin Öztekin'den geldi.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada Gustavo Blanco'nun pasında Harun Alpsoy'un bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu rahatlıkla kontrol etti.

24. dakikada Yasin Öztekin'in yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin vuruşu direğinin yanından auta çıktı.

27. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünden Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.

28. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasının dışından şutunda kaleci Ferhat Kaplan topu uzanarak çeldi.

32. dakikada ceza sahasında Yatabare'nin geriye bıraktığı pası alan Yasin Öztekin yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

49. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

70. dakikada ceza sahası dışında Erdoğan Yeşilurt'un müdahalesi sonrası Amilton yerde kaldı. Erdoğan Yeşilyurt pozisyon sonrası sarı kart gördü. Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

77. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında topu sürükleyen Fredy'nin şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy (Paul Papp dk. 87 ?), Samba Camara, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Caludemir (Erdoğan Yeşilyurt dk. 64), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando Andrade (Ziya Erdal dk. 77), Mustapha Yatabare, Yasin Öztekinxx

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Mamadou Samassa, Armin Derlek, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Adem Gülüm (Kudryashov dk. 46), Eren Albayrak, Charles Ferando, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy (Fredy dk. 46), Doğukan Şinik (Paul Mukairu dk. 64), Amilton Da Silva, Gustavo Blanco

Yedekler: Yakup Mert Çakır, Ruud Boffin, Luis Grando, Delvin Ndinga, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Yasin Öztekin (dk. 32) (Sivasspor), Doğukan Sinik (dk. 49) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Ersan Gülüm, Veysel Sarı, Ferhat Kaplan, Amilton (Antalyaspor), Mert Hakan Yandaş, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)