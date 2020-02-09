ÖZET İZLE: Sivasspor 1 - 1 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Sivasspor Başakşehir Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 21. haftasında zirvenin iki güçlü adayı DG Sivasspor ve Medipol Başakşehir, 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın berabere bitmesinin ardından Sivasspor puanını 42 yaptı ve maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Medipol Başakşehir ise puanını 40'a yükseltti.

Maçtan Dakikalar

2. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'nız zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

31. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın şutunda kaleye giden topu Claudemir uzaklaştırmayı başardı.

32. dakikada Elia'nınsağ kanattan ortasında ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında topla buluşan Fernando meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

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52. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Demba Ba'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

60. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.

66. dakikada Visca'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu Demba Ba filelere gönderdi. 0-1

80. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara yolladı. 1-1

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Birinci, Mustafa İlker Coşkun

DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Uğur, Barış (Claudemir dk. 10), Fatih, Mert Hakan, Hakan, Ziya (Papp dk. 80 ?), Fernando (Yasin dk. 70), Yatabare

Yedekler: Muammer, Camara, Armin, Furkan, Ali

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut (Aleksic dk. 89 ?), Visca, Demba Ba (Skrtel dk. 79 ?), Elia (Gulbrandsen dk. 70), Crivelli

Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Berkay, Okechukwu, Gökhan,

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Yatabare (dk. 80) (Sivasspor), Demba Ba (dk. 66) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Clichy, Visca, İrfan (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz - Bora Kara