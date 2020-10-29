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ÖZET İZLE| Sivasspor 1-2 Maccabi Tel-Aviv Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Sivasspor 1-2 Maccabi Tel-Aviv Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Sivasspor 1-2 Maccabi Tel-Aviv Maç Özeti ve Golleri İzle

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldu.

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Maçtan dakikalar 

6. dakikada Leon Glazer'in ara pasına Shechter pozisyonu değerlendiremeyince Samassa topu kontrol etmeyi başardı.

7. dakikada Claudemir'in sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisindeki Camara'nın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum topu kontrol etti.

12. dakikada Shechter'in ortasında ceza sahası içinde Rikan'ın vuruşunda top auta çıktı.

25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sol çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

29. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum gole izin vermedi.

Stadyum: Sivas 4 Eylül

Hakemler: İrfan Peljeto, Amer Macic, Davor Beljo

Sivasspor: Samassa, Uğur, Claudemir, Gradel, Robin Yalçın, Yatabare, Camara, Hakan, Farj, Kayado, Caner
Yedekler: Muammer, Kone, Cofie, Yasin, Felix, Kubilay, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Leon Glazer, Shechter, Biton, Tibi, Yeini, Rikan, Davidzada, Kandil, Peretz, Hernandez

Yedekler: Daniel, Bitton, Saborit, Blackman, Golasa, Cohen, Amit Glazer, Almog, Guerrero, Karzev, Pecic

Teknik Direktör: Giorgos Donis

Sarı Kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor), Yeini (Maccabi Tel Aviv)

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