ÖZET İZLE| Sivasspor 1-2 Maccabi Tel-Aviv Maç Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan dakikalar
6. dakikada Leon Glazer'in ara pasına Shechter pozisyonu değerlendiremeyince Samassa topu kontrol etmeyi başardı.
7. dakikada Claudemir'in sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisindeki Camara'nın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum topu kontrol etti.
12. dakikada Shechter'in ortasında ceza sahası içinde Rikan'ın vuruşunda top auta çıktı.
25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sol çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
29. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum gole izin vermedi.
Stadyum: Sivas 4 Eylül
Hakemler: İrfan Peljeto, Amer Macic, Davor Beljo
Sivasspor: Samassa, Uğur, Claudemir, Gradel, Robin Yalçın, Yatabare, Camara, Hakan, Farj, Kayado, Caner
Yedekler: Muammer, Kone, Cofie, Yasin, Felix, Kubilay, Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Leon Glazer, Shechter, Biton, Tibi, Yeini, Rikan, Davidzada, Kandil, Peretz, Hernandez
Yedekler: Daniel, Bitton, Saborit, Blackman, Golasa, Cohen, Amit Glazer, Almog, Guerrero, Karzev, Pecic
Teknik Direktör: Giorgos Donis
Sarı Kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor), Yeini (Maccabi Tel Aviv)