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ÖZET İZLE| Sivasspor 2-0 Karabağ Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Sivasspor 2-0 Karabağ Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Sivasspor 2-0 Karabağ Maç Özeti ve Golleri İzle

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ’ı ağırlıyor. Müsabaka Sivasspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Maçtan dakikalar 

3. dakikada Casimir'in ortasında topla buluşan Erdoğan'ın uzaktan şutunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisinin önünde bulunan Caner'in şutunda seken top ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Matic sol kanattan ortasını yaptı, ceza sahası içerisinde kaleci Samassa topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Ozobic'in pasında Owusu geri pasla topu Guerrier'in önüne attı. Guerrier'in şutunda top auta çıktı.

35. dakikada Fajr'ın ortasına ceza sahası içerisindeki Casimir topa kafası ile dokundu. Top auta çıktı.

37. dakikada Yatabare'den pasında topla buluşan Casimiri rakibini geçip topu kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

40. dakikada Huseynov'un geri pasında Erdoğan arka direkte topu kafası ile ağlara göndermek istedi. Karabağ defansı topu çizgi üzerinde çıkartmayı başardı.

50. dakikada Qarayev'in uzun pasıyla sağ kanattan topla buluşan Medvedev kaleye doğru koşsa da yetişemediği top auta çıktı.

65. dakikada Karabağ'da Matic'in ortaladığı topu takım arkadaşları değerlendiremedi. Samassa yumruklayarak uzaklaştırdı.

66. dakikada Owusu'nun pasında Emreli ceza alanı dışından sert bir şutla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci Samassa topu kornere çıkardı.

70. dakikada Yasin'in ortasında Kayode savunmadan dönen topu güzel bir vuruşla kaleye göndermek istedi. Kaleci Magomedaliyev güzel bir kurtarışla topu kornere yolladı.

86. dakikada Yasin'in ceza sahası içerine gönderdiği pasta Kayode topa dokundu. Top direkten döndü.

88. dakikada Hakan rakipten aldığı topu ceza sahası içerisine gönderdi. Kayode aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almedia, Bekim Zogaj

Sivasspor: Samassa, Caner, Robin, Marcelo, Uğur, Farj, Claudemir (Cofie dk. 90 ?), Erdoğan (Gradel dk. 59), Hakan, Casimir (Yasin dk. 67), Yatabare (Kayode dk. 59)

Yedekler: Cone, Kubilay, Muammer

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev (Mammadov dk. 85 ?), Badavi Hüseynov (Abbas Huseynov dk. 61), Medina, Guerrier, Matic (İbrahimli dk. 84 ?), Garayev, Andrade (Emreli dk. 45), Ozobic (Gomez dk. 63), Zoubir, Owusu

Yedekler: Mmmdov, Balayev, Qurbanlı, Bayramov, Hüseynov, Cfrquliyev, Arazlı

Teknik Direktör: Gurban Gurbanov

Goller: Caner (dk. 11), Kayode (dk. 88) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Farj (Sivasspor), Ozobic, Owusu (Karabağ)

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden

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