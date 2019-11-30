İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE: Sivasspor: 2-0 Kasımpaşa Maçı Özeti Ve Golleri İzle| Sivas Kasımpaşa Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Sivasspor: 2-0 Kasımpaşa Maçı Özeti Ve Golleri İzle| Sivas Kasımpaşa Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Sivasspor: 2-0 Kasımpaşa Maçı Özeti Ve Golleri İzle| Sivas Kasımpaşa Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 13.hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sivasspor Kasımpaşa maçı özeti ve golleri izle. Sivas Kasımpaşa Kaç Kaç Bitti?

Sivasspor Kasımpaşa maçı özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 13. haftasında lider D.G. Sivasspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

7. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada Mert'in kafayla indirdiği topu alan Hakan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada Emre'nin ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Marcelo topu Yatabare'ye gönderdi. Yatabare'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

34. dakikada Mert'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.

57. dakikada Fernando ceza sahasına girip topu Hakan'a gönderdi. Hakan'ın kaleye vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

63. dakikada Aytaç'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
68.dakikada İlhan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortasında Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

72. dakikada Emre'nin ceza yayı üzerinden uzun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

90+3. dakikada Yatabare'nin attığı gol sonrası VAR'a bakan hakem Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesi ile gölü geçerli saymadı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

D.G. Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert, Hakan, Emre (Kone dk. 87 ?), Fernando (Erdoğan dk. 61), Yatabare

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Youssef, Fernandes, Hafez, Sadiku, Aytaç (Tobias Heintz dk. 83 ?), Khalili (İlhan dk. 46), Quaresma, Mustafa, Koita (Haris Hajradinovic dk. 46)

Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Olivier, Çağtay, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Hakan (dk. 11), Yatabare (dk. 17) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Yatabare (Sivasspor), Fernandes, Aytaç, Koita (Kasımpaşa)

Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.