ÖZET İZLE: Sivasspor 2-2 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Sivasspor Galatasaray kaç kaç bitti?

Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka 2-2 beraberlik ile sona erdi.

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Maçtan Dakikalar

86' Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş çıktı. Claudemir oyunda.Mert Hakan Yandas - Claudemir

82' Galatasaray'da Lemina yerini Adem Büyük'e bıraktı.Mario Lemina - Adem Büyük

77' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yerine Emre Akbaba oyuna girdi.Ömer Bayram - Emre Akbaba

76' Sivasspor'da Emre Kılınç sol çaprazdan kaleye sokuldu. Savunmaya rağmen vuruşunu yapan Emre Kılınç, Muslera'ya takıldı.

74' Galatasaray'da Ömer Bayram ceza alanı dışından sert vurdu. Samassa köşeye falso alan topu kornere tokatladı.

71' Sivasspor'da Fernando çıktı. Arouna Kone oyunda.Fernando Andrade - Arouna Koné

69' Galatasaray'da Onyekuru Sivasspor savunmasının arkasına sarktı. Kaleci Samassa'yla karşı karşıya kalan Onyekuru tam gol vuruşu yapacakken Samassa topu aldı.

63' Galatasaray'da Feghouli'nin pasında Falcao ceza alanı içinde topla buluştu ancak Sivasspor savunması geçit vermedi.

59' Sivasspor'da Emre Kılınç penaltı vuruşunda önce Muslera'ya takıldı sonrasında dönen topu ağlara yolladı! Gol - Emre Kilinc

56' Seri'nin müdahalesiyle Fernando yerde kaldı Sivasspor penaltı kazandı!

50' Sivasspor'da Yasin Öztekin yerini Emre Kılınç'a bıraktı.Yasin Öztekin - Emre Kilinc

46' Sivas'ta ikinci yarı başladı!

45' İlk yarı sona erdi

44' Galatasaray 3. gole çok yaklaştı! Seri'nin pasında sağ çaprazdan ceza alanı içine sokulan Feghouli, penaltı noktası üzerindeki Falcao'yu topla buluşturmak istedi ancak son anda Sivasspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

37' Galatasaray, Feghouli'nin golüyle 2-1 öne geçti! Galatasaray, Feghouli'nin golüyle 2-1 öne geçti! Ceza alanı içine yapılan ortayı Falcao müsait durumdaki Feghouli'ye çevirdi. Feghouli gelişine çok iyi vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu.

32' Galatasaray'da Feghouli ceza alanı dışından çok sert vurdu! Samassa yine gole izin vermedi!

27' Galatasaray'da Onyekuru sol çaprazdan kale sahasına hareketlendi. Müsait pozisyondaki Feghouli'ye pasını verdi. Feghouli'nin vuruşunda kalesini boşaltan Samassa topu engelledi.

26' Galatasaray'da Saracchi sol çaprazdan kaleye sokuldu! Dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Samassa üzerine gelen topu kontrol etti.

19' Sivasspor'da topa elle müdahale eden Fernando sarı kart gördü.Sarı Kart - Fernando Andrade

17' Galatasaray'da ilk sarı kart Seri'ye çıktı.

14' Galatasaray, Falcao'nun golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı! Gol - Falcao

7' Sivasspor, Hakan Arslan'ın golüyle 1-0 öne geçti!Gol - Hakan Arslan

2' Sivasspor gole yaklaştı! Sol kanattan yapılan ortaya kale önünde Hakan Arslan kafayla vurdu. Muslera üzerine gelen topu kontrol etti.

1' Maç başladı

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Karşılaşmanın ilk 11'leri

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao.

Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare.