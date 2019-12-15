ÖZET İZLE: Sivasspor 3-1 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle | Sivasspor Fenerbahçe kaç kaç bitti?

Sivasspor Fenerbahçe Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaştı. Zirveyi yakın ilgilendiren maçta ev sahibi ekip Sivasspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando'nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues'in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.
32. dakikada Mert Hakan'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse'nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
46' İkinci yarya ev sahibi Sivasspor başladı.
57' Fenerbahçe'de orta alanda hareketlenen Max Kruse, Ozan Tufan'ın koşu yoluna ara pasını bıraktı. Son anda Sivasspor savunmasında Fatih araya girdi ve tehlikeyi önledi.
58' Sivasspor, Emre Kılınç'ın golüyle 2-0 öne geçti! Sol çaprazdan ceza alanı içine giren Ziya, kale önündeki Emre Kılınç'a pasını verdi. Emre arka direkte topu ağlarla buluşturdu.
85' Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün golüyle farkı 1'e indirdi. Skor 2-1 oldu! Gol - Deniz Türüc
Pozisyon 79' Sivasspor etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı içinde ortaya çevirdiği topu son anda Serdar Aziz karşıladı ve topu kornere yolladı.
90' Sivasspor Ziya Erdal'ın golüyle 3-1 öne geçti. Gol - Ziya Erdal
Stat: 4 Eyül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
DG Sivasspor: Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert, Ziya, Fernando, Emre, Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Traore, Armin, Barış
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık (Zanka dk. 23), Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Ferdi, Deniz, Jailson, Murat, Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Fernando (dk. 32) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Fatih (Sivasspor), Isla (Fenerbahçe)