ÖZET İZLE: Sivasspor: 4-3 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle | Sivasspor Galatasaray Kaç Kaç Bitti?

Sivasspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle... Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Donk'un pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Linnes'in şutu filelerle buluştu. 0-1

23. dakikada sağ kanattan Diabate'nin ortasında ceza yayı içinde Erdoğan'ın vuruşunda top dışarı çıktı.

30. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Muhammed'in sert vruşunda top kaleci İsmail'in kucağında kaldı.

34. dakikada Selçuk'un pasında topla buluşan Linnes, topu penaltı noktasındaki Muğdat'a gönderdi. Muğdat şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

43. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Rybalka topu ağlara gönderdi. 2-1

45. dakikada Erdoğan'ın şutunda top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu Hakan filelere yolladı. 2-2

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok

Sivasspor: Ali, Mattias. Douglas, Oliveira. Ziya, Erdoğan Özer, Rybalka, Diabate, Hakan, Muhammet

Yedekler: Kone, Uğur, Mert, Papp, Tolgahan, Torje, Fatih

Teknik Sorumlu: Ersel Uzğur

Galatasaray: İsmail, Linnes, Semih, Emre, Marcao, Selçuk, Sinan, Donk, N'Diaye, Yunus, Muğdat

Yedekler: Ahmet, Batuhan, Ömer, Onyekur, Atalay, Ali,Celil

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Goller: Rybalka (dk. 43), Hakan (dk. 45) (Sivasspor), (dk. 2), Muğdat (dk. 34) (Galatasaray)

Sarı kart: Özer (Sivasspor)