ÖZET İZLE: Sporting Lizbon 3 - 1 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Sporting Başakşehir Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir Portekiz'de güçlü rakibi Sporting Lizbon karşısında 3-1 mağlup olarak İstanbul'daki rövanş öncesi turu zora soktu.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ kanattan Acuna'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Coates'in şutu ağlara gitti. 1-0
7. dakikada sol kanattan Cabral'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Sporar'ın şutu yandan auta çıktı.
14. dakikada Bolasie'nin ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jovane Cabral'ın şutunda Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada sol kanattan Vietto'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Battaglia'nın şutunda Mert gole izin vermedi.
29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yannick Bolasie'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
44. dakikada sağ kanattan Ristovski'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Sporar'ın şutu filelerle buluştu. 2-0
Stat: Jose Alvalade
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Yannick Bolasie'nin pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Vietto, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
60. dakikada sol kanattan İrfan Can'ın ortasında ceza sahasında uygun durumda olan Visca'nın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
75. dakikada Neto ceza sahası içinde Demba Ba'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Visca topu ağlarla buluşturdu. 3-1
84. dakikada orta sahada aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Yannick Bolasie'nin sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Jose Alvalade
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn
Sporting Lizbon: Maximiano, Coates, Acuna, Ristovski, Neto, Battaglia, Cabral (Doumbia dk. 86 ?), Wendel, Vietto, Bolasie (Plata dk. 89 ?), Sporar (Mendes dk. 71)
Yedekler: Sousa, Tiago Ilori, Henrique, Camacho
Teknik Direktör: Emanuel Ferro
Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel (Elia dk. 70), Ponck, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Aleksic dk. 81 ?), Visca, Gulbrandsen (Berkay Özcan dk. 46), Crivelli, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Epureanu, Azubuike
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Coates (dk. 3), Sporar (dk. 44), Vietto (dk. 51) (Sporting Lizbon), Visca (dk. 76 pen.) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Neto (Sporting Lizbon), Ponck, Crivelli (Medipol Başakşehir)