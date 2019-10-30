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ÖZET İZLE: Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle | Tarsus FB Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle | Tarsus FB Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle | Tarsus FB Kaç Kaç Bitti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nu Mersin'de 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Maçtan Dakikalar

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Artun'un vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

15. dakikada Ferhat'ın pasında topla buluşan Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.

16. dakikada Deniz'in sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadık'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada Murat'ın sol kanattan ceza sahasına taşıdığı top Tarsus İdmanyurdu savunmasına çarparak Deniz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.

41. dakikada Mevlüt'ün ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tolga'nın vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

 

Stat: Mersin

Hakemler: Atilla Karaoğlun, Uygar Bebek, Sezgin Çınar

Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat, Çağrı, Artun, Ali Yavuz
Yedekler: Zeki, Mehmet Cansın, Mustafa Yılmaz, Emir Kaan, Alperen Pak, Mahsun, Cem
Teknik Direktör: Ergün Penbe

Fenerbahçe: Altay, Murat, Adil Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper Potuk, Deniz, Tolga, Miha Zajc, Mevlüt
Yedekler: Abdullah, Ozan Tufan, Serdar, Rodrigues, Zanka, Jailson, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Sadık (dk. 16), Deniz (dk. 28) (Fenerbahçe)

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