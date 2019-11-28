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ÖZET İZLE: Trabzonspor 0 - 1 Getafe Maç Özeti ve Golü İzle| TS Getafe Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Trabzonspor 0 - 1 Getafe Maç Özeti ve Golü İzle| TS Getafe Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Trabzonspor 0 - 1 Getafe Maç Özeti ve Golü İzle| TS Getafe Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanya'nın Getafe kulübünü ağırlayan Trabzonspor sahadan 1 - 0 mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi C grubu 5. maçında Trabzonspor sahasında Getafe ile karşılaştı. 50. dakikada Mata'nın golüne engel olamayan temsilcimiz sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Fıratcan Üzüm'ün ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chichizola'da kaldı.
24. dakikada Avdijaj sağ taraftan getirdiği topu kale sahası içine doğru gönderdi. Kaleciden seken meşin yuvarlağa Muhammet Akpınar'ın vuruşu yandan auta çıktı.
37. dakikada Molina'nın ceza sahası içine ortasında Mata'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar
Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Obi Mikel, Behlül Aydın, Nwakaeme, Sörloth
Teknik Direktör: Ünal Karaman

Getafe: Chichizola, Nyom, Djene, Bruno, Olivara, Portllo, Arambarri, Fajr, Kenedy, Molina, Mata
Yedekler: Soria, Cucurella, Suarez, Jason, David Timor, Rodriguez, Hugo Duro
Teknik Direktör: Jose Bordalas
Sarı kart: Hosseini (Trabzonspor)

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