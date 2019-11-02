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ÖZET İZLE: Trabzonspor: 0 - 1 Göztepe Maç Özeti ve Golü İzle| TS Göztepe Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Trabzonspor: 0 - 1 Göztepe Maç Özeti ve Golü İzle| TS Göztepe Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Trabzonspor: 0 - 1 Göztepe Maç Özeti ve Golü İzle| TS Göztepe Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'ye 1 - 0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'ye Jerome'un 31. dakikada attığı golle 1-0 kaybetti.

 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı

31. dakikada Gassama'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı iyi takip eden Jerome düzgün bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın yanından ağalarla buluşturdu. 0-1

37. dakikada Doğan Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

 

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Alex Taşcıoğlu, Erdem Bıyık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Hüseyin Türkmen, Novak, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj,Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Ünal Karaman

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Halil Akbunar, Mossoro, Soner Aydoğdu, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Atınç, Batuhan, Schwechlen, Deniz Kadah, Murat, Napoleoni
Teknik Direktör: Suat Arıcan

Gol: Jerome (dk. 31) (Göztepe)

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