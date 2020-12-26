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ÖZET İZLE| Trabzonspor 0-2 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle| TS-GS kaç kaç bitti

ÖZET İZLE| Trabzonspor 0-2 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle| TS-GS kaç kaç bitti
ÖZET İZLE| Trabzonspor 0-2 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle| TS-GS kaç kaç bitti

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Galatasaray 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda sarı kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü sürüyor.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada Oğulcan'ın pasında Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada Lewis Baker'in uzun pasında topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına inen Djanin'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın sağından az farkla auta çıktı.

15. dakikada Oğulcan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Okan, kornere çıkardı.

45. dakikada sağ taraftan ani gelişen atakta Uğulcan ile paslaşmasında Emre Kılıç'ın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla çeldi. Dönün topu Arda Turun ağlarla buluşturdu. 0-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Sefa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Pereira, Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Okan, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli (Ömer Bayram dk. 34 ?), Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

Yedekler: Kerem, Şener Özbayraklı, Falcao, Martin Linnes, Emre Akbaba, Luyindama, Emin Bayram, Sekidika, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Levent Şahin

Gol: Arda Turan (dk. 45) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Taylan, Elabdellaoui (Galatasaray), Flavio, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

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