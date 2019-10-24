ÖZET İZLE: Trabzonspor 0 - 2 Krasnodar Maç Özeti ve Golleri İzle| TS Krasnodar Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşan Trabzonspor, bir çok gol pozisyonuna girdiği maçta topu ağlarla bir türlü buluşturamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

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Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada gelişen Krasnodar atağında topu önünde bulan Suleymanov'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

23. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa Novak'ın vuruşunda kaleci Safonov son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.

25. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içinde toplu buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Petrov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

64. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'da kaldı.

65. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Fernandes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vilhena'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Ari'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Vilhena düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

Stat: Medical Park

Hakemler: Harald Lecher, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo Fernandes, Campi (Ahmet Canbaz dk. 83 ?), Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Avdijaj dk. 72), Kamil Ahmet Çörekçi (Doğan Erdoğan dk. 68), Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

FC Krasnodar: Safonov, Ramirez, Spajic, Martynovich, Petrov, Vilhena, Kambolov (Fjoluson dk. 76), Olsson, Stoski (Manuel Fernandes dk. 61), Suleymanov, Berg (Ari dk.70)

Yedekler: Kritsyuk, Younes Namli, Utkin

Teknik Direktör: Sergie Matveev

Goller: Berg (dk. 49), Vilhena (dk. 90+1) (Krasnodar)

Sarı Kartlar: Olsson, Spajic, Ramirez (Krasnodar), Pereira, Sosa, Ivanildo Fernandes (Trabzonspor)