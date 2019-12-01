ÖZET İZLE: Trabzonspor 1-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Trabzonspor Galatasaray kaç kaç bitti?

Trabzonspor Galatasaray Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam kendi sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sörloth'un ve Nagatamo'nun heyecanlı karşılaşma 1-1 berabere bitti.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLEYİN

Maçtan Dakikalar

13. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı

35. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru gönderdiği topu Pereira, kafa ile Sorloth'ün önüne indirmek istedi. Bu oyuncuyu geçen meşin yuvarlağa kale direği dibinde Kamil Ahmet Çörekçi'nun vuruşunda ise Muslera iki hamlede topa sahip oldu.

51.dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta atışını kale sahası içine doğru gönderdi. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sörloth meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

60.dakikada Jimmy Durmaz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, kale gönderdiği meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen çizgi üzerinden çıkarttı.

69. dakikada Ekuban'ın pasıyla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

73. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada Sorloth rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

90. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorluk yaşadığı top ceza sahası içinde Nagatomo'nun önüne düştü. Nagatomo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini (Ekuban dk. 64), Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı (Doğan Erdoğan dk. 77), Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Erce, Fernandes, Serkan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan, Avdijaj, Cafer Tosun, Sturridge

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Jimmy Durmaz dk.46), Feghouli (Seri dk.52), Belhanda (Emre Mor dk. 82 ?), Ömer, Adem Büyük

Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Sorloth (dk. 51) (Trabzonspor), Nagatomo (dk. 90) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ömer Bayram, Nzonzi, Marcao (Galatasaray), Sosa, Yusuf Sarı, Uğurcan Çakır, Campi, Pereira (Trabzonspor)

Gökmen Şahin - Ozan Köse

Ekuban 91 gün sonra kadroda

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Calep Ekuban, sakatlığının ardından 91 gün sonra bordo-mavililerin Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.

Sezon çok iyi bir başlangıç yapan özellikle UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında takımına önemli katkıda bulunan Calep Ekuban, Süper Lig'de ise sadece 3 maçta forma giyebilmişti. Avrupa'da 4 gol, Süper Lig'de ise 1 gol atan oyuncu toplam 5 golle bordo-mavili takıma katkıda bulunmuştu. Bordo-mavililerin Fenerbahçe ile oynadığı maçta da 1 gol kaydeden başarılı oyuncu ardından Gençlerbirliği maçı antrenmanları sırasında takım arkadaşı Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. İyi bir tedavi dönemi geçiren ve kendini hazırlayan Ganalı oyuncu, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı. 21 kişilik kadroda bulunan Ekuban'ın maçın ilerleyen bölümlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.

Sturridge de kadroda

Trabzonspor'a büyük umutlarla gelen İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge de 32 gün sonra kadroda yer aldı. En son Medipol Başakşehir ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan müsabakada 1 gol atan oyuncu bu maçın ardından sahalardan uzak kalmıştı. Ekuban gibi, yıldız oyuncunun da maçın gidişatına göre forma giymesi bekleniyor.

Gökmen Şahin

Fatih Terim'den 1 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Club Brugge karşılaşmasına göre Trabzonspor 11'inde 1 değişiklik yaptı ve Jean Michael Seri yerine Steven N'zonzi'ye görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Club Brugge müsabakasındaki kadroya göre Trabzonspor karşısında 1 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Brugge maçının 11'inde olan Jean Michael Seri'nin yerine Steven N'zonzi'ye şans tanıdı. Rademel Falcao, Florin Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı sakatlıklarından dolayı yer almazken, Ryan Babel de sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yok.

Terim, 11'de Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Mario Lemina, Steven N'zonzi, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Adem Büyük'e görev verdi.

Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan Antalyalı ve Emre Mor da yedek kulübesindeki isimler oldu.

Oğuzhan Ort

2' İlk atak Galatasaray'dan! Sağ kanattan gelen ortada Feghouli'nin gelişine vuruşu üstten auta çıktı.