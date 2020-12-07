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ÖZET İZLE| Trabzonspor 1-1 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Trabzonspor 1-1 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Trabzonspor 1-1 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile DG Sivasspor karşılaşıyor. Karşılaşmada 1-1'lik eşitlik sürüyor.

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Maçtan dakikalar 

8. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içi sol çaprazından Ekuban'ın sert şutunu kaleci Samassa kornere çıkardı.

15. dakikada Sivasspor'un sol taç çizgisinin hemen önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr'ın vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çıkardı.

21. dakikada sağ kanattan Gradel'in ortasına kale alanının hemen önünde Yatabare kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

36. dakikada Trabzonsor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında penaltı noktasına yakın yerden Ekuban'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada Ekuban ile gelişen ani Trabzonspor atağından Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Bilal Başacıkoğlu, Afobe

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Diabete, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Atakan Gündüz, Palaza, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

DG Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Claudemir, Faycal Fajr, Ninga, Max Gradel, Yatabare

Yedekler: Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Kone, Isaac Cofie, Robin Yalçın, Kerem Atakan Keskin, Barış Yardımcı

Teknik Sorumlu: Mehmet Bülent Albayrak

Gol: Ekuban (dk. 45) (Trabzonspor)

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