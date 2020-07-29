ÖZET İZLE| Trabzonspor 2-0 Alanyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| TS Alanya Kaç Kaç Bitti

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzan taraf oldu. Karadeniz temsilcisi böylece Türkiye Kupası'nı 9. kez kazanmış oldu. Bordo-mavililer bu kupayı en son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek almıştı. Türkiye Kupası'nda 15. finalini oynayan Trabzonspor, daha önce finalde 6 kez kaybetmişti.

Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 15 farklı takım müzesine götürdü. Kupayı 18 defayla en çok kazanan takım Galatasaray olurken, Beşiktaş ve Trabzonspor 9'ar, Fenerbahçe 6, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe, Altay ve Kocaelispor 2'şer, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Akhisarspor da 1'er kez kupanın sahibi oldu.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahası dışında topu alan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada sol taraftan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sörloth'un şutunu kaleci Marafona oyun alanı içine

çeldi. Dönen topla buluşan Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada sol tarafta topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta Bilal'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

71. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

76. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Onur'un vuruşu üstten auta çıktı.

89. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın yerden vuruşunu kaleci Uğurcan tek hamlede kontrol etti.

90+8. dakikada Bilal'in pasında topu sürerek ceza sahası içine giren Sörloth'un şutunu kaleci Marafona kurtardı.

90+9. dakikada Sosa'nın attığı uzun topta ceza sahası içinde buluşan Sörloth, yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira (Manuel da Costa dk. 90+1 ?), Hüseyin, Campi, Novak (Ahmet dk. 78), Sosa, Abdülkadir Parmak (N'Diaye dk. 90+1 ?), Abdülkadir Ömür, Ekuban (Bilal dk. 41 ?), Guilherme, Sörloth

Yedekler: Erce, Hosseini, Serkan, Doğan, Nwakaeme, Yusuf

Teknik Sorumlu: Eddie Newton

Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Coulker, Siopis (Salih dk. 54), Nsakala, Tzavellas, Ceyhun (Mustafa dk. 74), Efecan (Onur dk. 63), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Yedekler: Cenk, Baiano, Kaan, Welinton, Lokman, Musa, Emircan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 25), Sörloth (dk. 90+9) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Siopis (Alanyaspor), Campi, Pereira (Trabzonspor)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

