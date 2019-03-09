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ÖZET İZLE: Trabzonspor 2-1 Akhisar Maç Özeti ve Golleri İzle | TS Akhisar Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Trabzonspor 2-1 Akhisar Maç Özeti ve Golleri İzle | TS Akhisar Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Trabzonspor 2-1 Akhisar Maç Özeti ve Golleri İzle | TS Akhisar Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Akhisar'ı ağırladı. Trabzonspor Akhisar maçı geniş özeti ve golleri izle. Trabzonspor Akhisar maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Trabzonspor Akhisar maçı geniş özeti ve golleri izle...Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk etti.

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4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf Yazıcı'nın şutunda kaleci Lukac topu rahat bir şekilde kontrol etti.

18. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Novak'ın şutu kaleci Lukac'tan döndü. 

23. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Yusuf'un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. 

33. dakikada ceza yayı içinde Ekuban'ın sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 

39. dakikada ceza yayının gerisinden Ekuban'ın pasında topla buluşan Rodallega'nın ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Lukac gole izin vermedi. 

42. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Serginho'nun vuruşunda Uğurcan kalesini gole kapattı. 

45. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. 

Stat: Medical Park 

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil 

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Novak, Nwakaeme, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Rodallega 

Yedekler: Arda Akbulut, Toure, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artarslan, Olcay Şahan, Koray Kılınç 

Teknik Direktör: Ünal Karaman 

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Kadir Keleş, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Sissoko, Serginho, Barbosa, Onur Ayık, Rotman, Bokila 

Yedekler: Halil Yeral, Bora Körk, Musa Nizam, Lopes, Vrsajevic, Regattin, Aykut Çeviker, Bilal Kısa, Eray Ataseven 

Teknik Sorumlu: Cem Kavçak 

Sarı kartlar: Majid Hosseini, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)  

 

 

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