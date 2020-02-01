ÖZET İZLE: Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle | Trabzonspor Fenerbahçe kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikasında geriye düşen ev sahibi ekip 2-1 öne geçerek kazanmasını bildi.
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Maçtan Dakikalar
1. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Krues'nin ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 0-1
15. dakikada Gustavo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kruse'nin vuruşunda savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
16. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1
28. dakikada Yusuf Sarı'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
32. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Campi kafa ile kale sahası içine gönderdi. Novak'ın kafa vuruşunda Altay'ın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-1
34. dakikada Vedat Muriqi'nin sağ taraftan ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topa Dirar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada Pereira'nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Sörloth'ün kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Isla'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muriqi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa kornere çıkardı.
44. dakikada Vedat Muriqi'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
55. dakikada Kruse'nin ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
73. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
74. dakikada Deniz Sürüç'ün sol taraftan ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
81. dakikada Gustavo'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
89. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine ortasında Sörloth'ün kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.
90. dakikada Emre'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topta Kruse kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır mutlak tehlikeyi önledi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye (Doğan Erdoğan dk. 82 ?), Yusuf Sarı (Guilherme dk. 46), Ekuban (Sturridge dk. 67), Söloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar (Deniz Sürüç dk. 62), Ozan Tufan, Gustavo, Tolga Ciğerci (Emre Belözoğlu dk. 62), Kruse, Rodrigues (Ferdi Kadıoğlu dk. 76) Muriqi
Yedekler: Harun, Simon Falette, Tolgay Aslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Muha Zajc, Adil Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Kruse (dk. 1) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 16), Novak (dk. 32) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Gustavo (dk. 90+4) (Fenerbahçe)
Sarı Kart: Ndiaye, Sörloth, Sosa, Hüseyin Çimşir (Teknik Direktör) (Trabzonspor), Isla, Ferdi Kadıoğlu, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)