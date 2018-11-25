ÖZET İZLE | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe özet izle goller izle | Trabzonspor - Fenerbahçe kaç kaç?

Trabzonspor - Fenerbahçe özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev mücadelede Trabzonspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bordo - Mavililer 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Trabzonspor'a Fenerbahçe karşısında 3 puanı getiren golleri Novakve Sosa kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Frey'den geldi.

Öte yandan Trabzonspor'da Rodallega bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Rodallega'nın penaltısında Harun gole engel olmayı başardı.

Bordo - Mavililer, bu galibiyetle Fenerbahçe karşısında 8 yıl, 18 maç sonra kazanmış oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 19'a yükseltti. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

9. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşu yandan dışarı gitti.

23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajda bulunan Neustadter'in koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada Rodallega'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Harun'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Novak'ın kafaya ceza sahasına indirdiği topla buluşan Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.

45. dakikada ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunu kaleci Harun çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ taraftan Pereira'nın ortasında meşin yuvarlağa iyi yükselen Novak'ın vuruşunda top ağalarla buluştu. 1-0

53. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken top Onazi'nin önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Harun'dan döndü.

58. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan auta çıktı.

59. dakikada üst üste gelen Trabzonspor ataklarında ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı, Novak'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Novak'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada Pereira'nın pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda Harun'un müdahalesiyle üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışında sert şutunda Harun'un ellerinden seken top kornere çıktı.

75. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan ağalarla buluştu. 2-0

82. dakikada Barış Alıcı'nın sol kanattan pasında topla buluşan Frey'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağalarla buluştu. 2-1

85. dakikada Frey'in ceza sahası dışından vuruşunda Ugurcan'ın müdahalesinde üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Sonrasında Slimani'nin kafa vuruşunda top üst direkten dışarı çıkarken, ofsayt bayrağını kaldırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Mutlu Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı (Batuhan Artaslan dk. 84 ?), Abdulkadir Ömür (Olcay dk. 90+1), Nwakaeme (Ekuban dk. 72), Rodallega

Yedekler: Esteban, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Mustafa Akbaş, Ibanez, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Fenerbahçe: Harun, Isla (Yiğithan dk. 90+2 ?), Skartel, Neustader, Hasan Ali, Mehmet Topal (Mehmet Ekici dk. 60), Elij Elmas, Ayew, Valbuena (Barış Alıcı dk. 71), Slimani, Frey

Yedekler: Berke Özer, Ertan Ersu, İsmail Köybaşı, Mahsun, Diego Reyes, Batuhan Yılmaz

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Goller: Novak (dk. 50), Sosa (dk. 75) (Trabzonspor), Frey (dk. 82) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Slimani, Frey, Yiğithan (Fenerbahçe), Onazi, Pereira, Uğurcan (Trabzonspor)