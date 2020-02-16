ÖZET İZLE: Trabzonspor 2-1 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Trabzonspor Sivasspor kaç kaç bitti?

Trabzonspor Sivasspor maçı geniş özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti. Zirve yarışı için büyük önem taşıyan mücadeleden bordo-mavili ekip 2-1 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.

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Maçtan Dakikalar

4. dakikada Ndiaye'nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Sosa kullandığı faulde kale sahası içine gönderdi. Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

43. dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-0

48. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

66. dakikada Fernandes'in pasıyla topla buluşan, Claudemir'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yumrukladı. Oyun alanına dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

76. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Sosa'nın kullandığı serbest atışta kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda kornere çıkardı.

90+2. dakikada Yasin Öztürk'ün sağ taraftan kale sahası içine gönderdiği topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa , Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa (Hüseyin Türkmen dk. 88 ?), Guilherme (Doğan Erdoğan dk. 68), Ndiaye, Nwakaeme (Abdulkadir Parmak dk. 34), Sörloth

Yedekler: Arda Akbulut, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Bilal Başacıkoğlu, Sturridge

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner Osmanpaşa (Samba Camara dk. 49), Appindangoye, Uğur Çiftçi (Yağsin Öztekin dk. 33), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Ziya Erdal (Claudemir dk. 63), Yatabare

Yedekler: Muhammer Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Paul Papp, Erdoğan Yeşilyurt,Armin Derlek, Furkan Sağlam

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Sörloth (dk. 4), Caner Osmanpaşa (dk. 43 k.k.) (Trabzonspor), Yatabare (dk.90+2) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Marcelo (Sivasspor), Doğan Erdoğan, Obi Mikel (Trabzonspor)