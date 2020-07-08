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ÖZET İZLE: Trabzonspor 2 - 2 Antalyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| TS Antalya Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Trabzonspor 2 - 2 Antalyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| TS Antalya Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Trabzonspor 2 - 2 Antalyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| TS Antalya Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk şansını zora soktu.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk şansını zora soktu.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada hakem Halil Umut Meler, Ndiaye'nin, ceza sahası içinde Doğukan'a yaptığı hareket sonrası penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ufuk Akyol meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

13. dakikada Sörloth'ün kafa vuruşunda Veysel Sarı'nın koluna çarpan top sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada beyaz noktaya gelen takım kaptanı Jose Sosa, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağalarla buluşturdu. 1-1

17. dakikada Doğuktan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

34. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan az farkla auta çıktı.

36. dakikada Novak'ın sol taraftan kullandığı taç atışını uzun gönderdi. Sörloth'ün kafa ile arkaya aşırdığı topa Eren Albayrak'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağalarda kaldı.

43. dakikada Mukairu'nun ceza sahası içinde Ekuban'a yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, maçta üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sosa, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1

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