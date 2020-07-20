ÖZET İZLE: Trabzonspor 3-4 Konyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Trabzonspor Konyaspor Maçı kaç kaç bitti

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaştı. Müsabakayı İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.
6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
10. dakikada ceza sahası içinde Ekuban'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
12. dakikada Ekuban'ın derinlemesine pasında Sörloth meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth sağ çaprazdan ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Jevtovic'in önüne doğru gelen topu Abdulkadir Parmak müdahale ederek tehlikeyi önledi.
42. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rijad Bajic kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45. dakikada Skubic'in sağ taraftan ortasında Novak'ın ayaklarına çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çıkartarak tehlikeyi önledi.
45+2. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
Trabzonspor Konyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle
46' Hakem Atilla Karaoğlan ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Trabzonspor başlıyor.
52. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çıkardı.
56. dakikada Anecic'in ceza sahası içinde Sörloth düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sörloth meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1
61. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında arka direkte bulunan Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
81. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 3-2
88. dakikada Da Costa'nın Shengelia'yı düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Skubic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3
90. dakikada Shengelia'nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Conceicao, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 3-4
Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Ndiaye (Doğan Erdoğan dk. 83 ?), Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme (Guilherme dk. 46), Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun, Pereira, Koray Kılınç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
İ.H. Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur Demirok, Marin Anicic, Alper Uludağ (Ferhat Öztorun dk. 75), Jevtovic (Levan Shengelia dk. 39), Jansson, Ömer Ali Şahiner (Selim Ay dk. 90 ?), Milosevic (Erdon Dacı dk. 90 ?), Hadziahmetovic, Rijad Bajic (Conceicao do Rosario dk. 75)
Yedekler: Mücahit Atalay, Ali Turan, Haubert Sitya, Ali Karakaya, Şener Kaya
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Sörloth (dk. 12 ve 56 pen.), Novak (dk. 61) (Trabzonspor), Bajic (dk. 42), Shengelia (dk. 81), Skubic (dk. 88 pen.) Conceicao (dk. 90) (İ.H Konyaspor)
Sarı Kartlar: Ekkuban, Da Costa (Trabzonspor)