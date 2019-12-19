ÖZET İZLE: Trabzonspor 4-1 Altay Maç Özeti ve Golleri İzle| TS Altay Kaç Kaç Bitti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında, ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Trabzonspor, rövanş maçında da ikinci yarıda peş peşe bulduğu gollerle Altay'ı 4-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla iki maçta da kaybeden Alltay turnuvaya veda ederken, Bordo Mavililer 20 Aralık'ta gerçekleşecek olan kura çekiminde son 16'daki rakibini bekleyecek.

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Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Tatos'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Serkan Asan'dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan'ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre'de kaldı

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Avdijaj'ın vuruşunda kaleci Emre'den dönen topu Sturrige boş kaleye gönderdi. 1-0

57. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kale sahası içine doğru yerden ortasında topu iyi takip eden Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

64. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleye gitmekte olan topu Sturridge tamamladı. 3-0

69. dakikada Sturridge'nin ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0

83. dakikada Altay'ın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta Tatos'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Marco Pixao'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 4-1



Stat: Medical Park

Hakemler: Burak Şener, Soner Maraş, Gökhan Barcın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Yusuf Sarı (Fıratcan Üzüm dk. 72), Sturridge (Onazi dk. 76), Ekuban (Sosa dk. 82 ?)

Yedekler: Arda, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Campi, Pereira, Novak

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Altay: Emre, Hakan (Marco Pixao dk. 73), Yasin, Cenk (Mesut Can Tunalı dk. 45), Kadir, Deniz Vural, Helder, Hüsamettin, Tatos, Kutay, Leandro Kappel (Mustafa Murat Uslu dk. 60)

Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Adamu Alhassan, Kazımcan

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Sturridge (dk. 51 ve 64 ), Ekuban (dk. 57), Fernandes (dk. 71) (Trabzonspor), Marco Pixao (dk. 83) (Altay)

Sarı kartlar: Kadir, Mesut Can Tunalı (Altay)