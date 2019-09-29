ÖZET İZLE: Trabzonspor 4-1 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle | Trabzonspor Beşiktaş (TS-BJK) kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

31. dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dorukhan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağalarla buluştu. 1-0

41. dakikada Sörloth rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kaleci Karius'dan dönen top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Kale sahası içinde Nwakaeme'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda Necip'in kafasından seken meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağalara gitti. 2-0

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada Dorukhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Oğuzhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

61. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan kullandığı serbest atışta Dorukhan kafa vuruşu Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. dakikada Nwakaeme'nın pasında topla buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ofsayt iddiasıyla iptal edelin gol VAR'dan gelen uyarı sonrası geçerli sayıldı.

79. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Güven Yalçın meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

84. dakikada Nwakaeme'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Avdijaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diaby'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Uğurcan Çakır eliyle topu Nwakaeme ile buluşturdu. Bu oyuncu da rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonpor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmek Çörekçi, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Sturridge, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner, Hutchinson, Dorukhan, N'Koudou, Oğuzhan, Boyd, Burak

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglas, Umut Nayir, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Rebocho, Lens, Diaby

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Dorukhan (dk. 31 k.k.), Güven Yalçın (dk. 79) (Beşiktaş), Sosa (dk. 42), Sörloth (dk. 64), Nwakaeme (dk. 88) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Uğurcan Çakır, Hosseini, Novak (Trabzonspor), Dorukhan, Necip, Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz