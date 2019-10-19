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ÖZET İZLE: Trabzonspor: 4-1 Gaziantep Maç Özeti ve Golleri İzle| TS Gaziantep Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Trabzonspor: 4-1 Gaziantep Maç Özeti ve Golleri İzle| TS Gaziantep Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Trabzonspor: 4-1 Gaziantep Maç Özeti ve Golleri İzle| TS Gaziantep Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 8.hafta karşılaşmasında Trabzonspor Gaziantep ile karşı karşı karşıya geldi. İşte müsabakaya dair detaylar...

Trabzonspor Gaziantep Maç Özeti ve Golleri İzle...Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti.  Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.İkinci yarıda atak oyununu sıklaştıran Trabzonspor müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


 

Maçtan Dakikalar 

9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Can Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gaziantep FK: Lontigkin, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Erdem Uğurlu, Jefferson, Diarra, Chibsah, Twumasi, Kayode

Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Kenan Özer, Pawlowski, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14) ( Trabzonspor)

Sarı kart: Sosa (Trabzonspor)

Gökmen Şahin - Ozan Köse

 

 

 

 

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