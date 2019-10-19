ÖZET İZLE: Trabzonspor: 4-1 Gaziantep Maç Özeti ve Golleri İzle| TS Gaziantep Kaç Kaç Bitti

Trabzonspor Gaziantep Maç Özeti ve Golleri İzle...Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.İkinci yarıda atak oyununu sıklaştıran Trabzonspor müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.
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Maçtan Dakikalar
9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Can Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gaziantep FK: Lontigkin, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Erdem Uğurlu, Jefferson, Diarra, Chibsah, Twumasi, Kayode
Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Kenan Özer, Pawlowski, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14) ( Trabzonspor)
Sarı kart: Sosa (Trabzonspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse