Özet izle: Türkiye Fransa maçı Özet izle | Türkiye Fransa kaç kaç bitti

Türkiye Fransa geniş özeti ve goleri izle... 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Baştan sona üstün oynayan takımımız Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle maçı kazandı .

18. dakikada Cengiz'in sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde Dorukhan kafayla topu arka direkteki Kenan Karaman'a aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunu kaleci Lloris çıkardı ancak öncesinde hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

19. dakikada Mbappe'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Griezmann'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.

30. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Merih, kafayla topu altıpasta üzerinde bulunan Kaan Ayhan'a aktardı. Kaan'ın düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada pres sonrasında topu kazanan Burak Yılmaz pasını Dorukhan'a aktardı. Dorukhan'ın ceza alanına girmeden verdiği pasta sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

43. dakikada sağ taraftan Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda Merih'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

55. dakikada Pavard'ın hatasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Lloris topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

70. dakikada Mahmut Tekdemir'in kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan yaptığı vuruşta kaleci topu kornere gönderdi.

74. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder'in doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla kalenin üstünden auta gitti.

86. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Abdülkadir Ömür dk. 90 ?), İrfan Can (Ozan Tufan dk. 80), Kenan Karaman, Cengiz Ünder (Yusuf Yazıcı dk. 85 ?), Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Deniz Türüç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fransa: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Digne (Ferland Mendy dk. 46), Blaise Matuidi (Kingsley Coman dk. 46), Moussa Sissoko, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud (Ben Yedder dk. 72)

Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Kurt Zouma, Leo Dubois, Clement Lenglet, Thomas Lemar, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Goller: Kaan Ayhan (dk. 30), Cengiz Ünder (dk. 40) (Türkiye)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Merih Demiral (Türkiye), Umtiti, Coman (Fransa)

İlk 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Fransa: LIoris, Digne, Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud, Mbappe