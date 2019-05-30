Özet izle: Türkiye Yunanistan maçı Özet izle/ Türkiye Yunanistan kaç kaç bitti böyle yaparsın

TÜRKİYE 2-1 YUNANİSTAN
8. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
11. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza yayı üzerinden sert şutu ağlara gitti. 1-0
17. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topta araya giren Cengiz Ünder pasını altı pas içindeki Kenan Karaman'a bıraktı. Bu futbolcunun dönerek yerden vuruşu kalecinin sağından filelerle buluştu. 2-0
24. dakikada Samaris'in ceza sahası dışından yerden sert şutu kale direğine çarparak auta çıktı.
29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.
39. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
40. dakikada defansın hatasında topu kapan Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.
49. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi.
50. dakikada Kolovos'un ceza alanı sol çaprazından sert şutu kalecide kaldı.
79. dakikada Bouchalakis'in ceza sahası içine yaptığı ortada Kourbelis'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
84. dakikada Mahmut Tekdemir'in penaltı noktası üzerine verdiği pasta Güven Yalçın'ın şutunu kaleci çıkardı.
90+2. dakikada Kolovos'un ceza alanı dışından sert şutu penaltı noktası üzerinde Kourbelis'in önünde kaldı.Bu futbolcu da topu ağlara gönderdi. 2-1
Türkiye Yunanistan Özet İzle TRT Spor... A Milli Futbol Takımımız, bugün özel maçta Yunanistan ile 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaştı .
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