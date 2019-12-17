ÖZET İZLE: Tuzlaspor 0-4 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Tuzlaspor Galatasaray kaç kaç bitti?

Tuzlaspor Galatasaray Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Ziraat Türkiye Kupası 5.tur ilk maçında kendi sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, deplasmanda 4-0 galip gelerek bir üst tura yükseldi.

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Maçtan Dakikalar

7. dakikada sol taraftan Nagatomo'nun içeri çevirdiği topa Falcao'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

10. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Belhanda'nın son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Ömer vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa Nagatomo'nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

16. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin ortasında arka direkte Falcao'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

28. dakikada sol taraftan Selçuk'un kullandığı kornerde kale önünde Falcao'nun yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlağı Tuzlaspor savunması çizgi üzerinden çıkard

45+1. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Feghouli'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

62. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Akarslan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

70. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Falcao'nun sert şutunda meşin yuvarlak Tuzlaspor savunmasına çarparak kornere gitti.

80. dakikada sağ taraftan Jimmy'nin yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Feghouli'nin yaptığı vutuşta meşin yuvarlak kaleci Bayram'da kaldı.

88. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda meşin yuvarağı kaleci Bayram kornere çeldi.

90+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Belhanda'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Erdinç Pekgöz, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Yasin Yener (Emre Can dk. 59), Muhammet Akarslan(Doğan Can Otman dk. 89 ?), Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan

Yedekler: Kubilay Akış, Murat Türkkan, Gökhan Çıra, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Feghouli(Yunus Akgün dk. 89 ?), Ömer Bayram, Belhanda, Falcao (Jimmy dk. 74)

Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Emre Mor, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Nagatomo (dk. 10), Falcao (dk. 16), Feghouli (dk. 45+1), Belhanda (dk. 90+2) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Gökhan Çıra, Bülent Uzun (Tuzlaspor) Selçuk, Taylan (Galatasaray)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu