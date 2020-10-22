ÖZET İZLE| Villarreal 5-3 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan dakikalar
13. dakikada Chukwueze'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu Take Kubo filelere gönderdi. 1-0
20. dakikada Kubo'nun ara pasında topla buluşan Bacca'nın ceza sahasına girer girmez şutunda top ağlarla buluştu. 2-0
26. dakikada sağ kanattan Faycal Fajr'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Rulli köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
33. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına attığı topla buluşan Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
35. dakikada Robin Yalçın ceza sahası içinde Bacca'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada penaltı atışını kullanan Bacca'nın şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi.
43. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Yatabare kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-2
Stat: El Madrigal
Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Viktor Matyash
Villarreal: Rulli, Raul Albiol, Ruben Pena, Juan Foyth, Jaume Costa, Alex Baena, Manuel Trigueros, Coquelin, Kubo, Chukwueze, Bacca
Yedekler: Asenjo, Gaspar, Torres, Pedraza, Santos, Raba, Gomez, Iborra, Alcacer, Fer Nino
Teknik Direktör: Unai Emery
Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Camara, Caner Osmanpaşa, Max Gradel, Hakan Arslan, Isaac, Fayçal Fajr, Yatabare, Kayode
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Claudemir, Yasin Öztekin, Jorge Felix, Eren Şahin, Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Kubo (dk. 13), Bacca (dk. 20) (Villarreal), Kayode (dk. 33), Yatabare (dk. 43) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor)