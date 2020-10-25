ÖZET İZLE: Y. Malatyaspor Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle| Malatyaspor Gençlerbirliği Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbilriği'ni 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 24'te Semih Kaya ve 53'te Kubilay Kanatsızkuş kaydederken, Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 10. dakikada Murat Yıldırım kaydetti.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

10. dakikada Candeias'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

24. dakikada Cueva ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

41. dakikada Kerim Hafez'in kaleyi çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

53. dakikada Yeni Malatyaspor sağdan köşe vuruşu kazandı. Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-1

55. dakikada Gençlerbirliği'nde Polomat sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Bu noktadaki takım arkadaşları topu ıska geçince konuk ekip mutlak bir pozisyondan oldu.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Furman'ın kullandığı köşe vuruşuna boşta kalan topa Arda vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Cem Satman

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Dumlu, Zeki Yavru, Wallece, Semih Kaya, Erkan Kaş (Olcay Şahan dk. 46), Acquah (Youssouf Ndayishimiye dk. 63), Ahmed Ildız (Fernando Zuqui dk. 75), Kerim Hafez, Christian Cueva, Kubilay Kanatsızkuş (Jody Lukoki dk. 75), Benjamin Tetteh (Umut Bulut dk. 90 ?)

Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Murat Akça, Moryke Fofana, Mustafa Eskihellaç

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson (Sefa Yılmaz dk. 76), Zargo Toure, Diego Angelo (Dominik Furman dk. 83 ?), Pierre-Yves Polomat (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83 ?), Arda Kızıldağ, Robert Piris (Floyd Ayite dk. 61), Berat Özdemir, Murat Yıldırım (Soner Dikmen dk. 61), Daniel Candeias, Bogdan Stancu

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak,

Teknik Direktör: Mert Nobre

Goller: Murat Yıldırım (dk. 10) (Gençlerbirliği), Semih Kaya (dk. 24), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 53) (Yeni Malatyaspor)