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ÖZET İZLE: Yeni Malatya 0-0 Fenerbahçe Maçı Özeti İzle | Yeni Malatya Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Yeni Malatya 0-0 Fenerbahçe Maçı Özeti İzle | Yeni Malatya Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Yeni Malatya 0-0 Fenerbahçe Maçı Özeti İzle | Yeni Malatya Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Yeni Malatya Fenerbahçe ile karşılaştı. Yeni Malatya Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatya Fenerbahçe maçı geniş özeti izle...

Yeni Malatya Fenerbahçe Maç Özeti İzle...Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Maçtan Dakikalar

11. dakikada ceza sahası dışında Mathias Zanka'dan topu kapan Guilherme hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

25. dakikada sol kanattan Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chebake'in kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

30. dakikada Alper'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Moses'in yerden şutunda top auta çıktı.

44. dakikada orta sahadan atılan uzun topta ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutunu kaleci Altay oyun alanına çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moses, Farnolle'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

45+5. dakikada Emre'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Farnolle kurtardı.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar'ın yerden pasında ceza sahası içinde Tolga'nın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fabien Farnolle topa hakim oldu.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan (Fofana dk. 82 ?), Guilherme (Donald dk. 78), Bifouma (Ahmed 90+4 ?), Jahovic
Yedekler: Ufuk, Erkan, Yiğithan, Özer, Murat, Chalali
Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Tolgay dk. 90+1 ?), Moses, Tolga (Jailson dk. 85 ?), Ozan, Alper (Rodrigues dk. 71)
Yedekler: Harun, Sadık, Murat, Rami, Ferdi, Zajc, Deniz
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Chebake, Mina (Yeni Malatyaspor), Hasan Ali Kaldırım, Alper, Dirar, Rodrigues (Fenerbahçe)

Cahit Özçelik - Numan Güder

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