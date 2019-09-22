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ÖZET İZLE: Yeni Malatya 1-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Yeni Malatya Galatasaray kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Yeni Malatya 1-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Yeni Malatya Galatasaray kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Yeni Malatya 1-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Yeni Malatya Galatasaray kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 5.hafta karşılaşmasında Yeni Malatya Galatasaray ile karşılaştı. Yeni Malatya Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatya Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışından Guilherme'nin vuruşunda top farklı bir şekilde auta gitti.

22. dakikada Jahovic'in ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

23. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde Seri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda kaleci köşeden topu güçlükle çıkarttı.

28. dakikada sağ kanattan Seri'nin ortasında ceza sahası dışında uygun durumda Babel'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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63. dakikada Malatyaspor atağında Afriyie'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak topu köşeden çıkardı.

78. dakikada Babel'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lemina'nın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

89. dakikada sağ kanattan Afriyie'nin serbest atışında Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Ghilerme'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chabake, Mustafa, Robin Yalçın, Sakıb, Afriyie, Chaalali, Guilherme (Mina dk. 90 ?), Rahman Buğra (Fofana dk. 59), Donald (Eren dk. 79 ?), Jahovic
Yedekler: Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Özer, Ufuk
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Lemina dk. 46), Nzonzi, Seri (Falcao dk. 90 ?), Adem, Ömer Bayram, Babel, Andone (Jimmy Durmaz dk. 83 ?)
Yedekler: Okan, Emre, Ahmet Çalık, Donk, Mariano, Taylan, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Seri (dk. 23) (Galatasaray), Ghilerme (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Afriyie (Yeni Malatyaspor), Ömer Bayram, Adem Büyük (Galatasaray)

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa - Lider Olgun - Numan Güder

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