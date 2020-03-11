ÖZET İZLE: Yeni Malatya 1-3 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Yeni Malatya TS Kaç Kaç Bitti?

Yeni Malatya Trabzonspor maçı özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan dakikalar

10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir noktadan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 0-2

44. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Bulut'un şutunda top Novak'a da çarparak filelerle buluştu. 1-2

53. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Badou Ndiaye'nin sert şutu kaleci Farnolle'de kaldı.

55. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayının sağında topla buluşann Nwakaeme'nin şutu ağlara gitti. 1-3

58. dakikada Sosa'nın ortasında ceza sahası içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

84. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan dışarı gitti.

89. dakikada Nwakaeme'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Sakıb, Mina, Acquah, Donald (Erkan Kaş dk. 86), Fofana, Gökhan Töre, Umut Bulut (Chaaleli dk. 64), Bifouma (Walter dk. 71)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Hüseyin Türkmen, Campi, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Obi Mikel dk. 90 ?), Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Bilal Başacıkoğlu dk. 83 ?), Sörloth (Badou Ndiaye dk. 40)

Yedekler: Arda Akbulut, Erce, Hosseini, Atakan Gündüz, Pereira, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Umut Bulut (dk. 44) (Yeni Malatyaspor), Novak (dk. 10), Sosa (dk. 30) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Donald, Acquah, Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Campi, Novak (Trabzonspor)