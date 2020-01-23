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ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 1-1 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Malatya Sivas Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 1-1 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Malatya Sivas Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 1-1 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Malatya Sivas Kaç Kaç Bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İşte maçın geniş özeti ve detayları...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, deplasmanda 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında DG Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarı Gökhan Töre ile 1 gol bulan Yeni Malatyaspor mücadeleye eşitlik getirdi. Sivasspor toplamda (5-1'lik) skorla çeyrek finale yükselen ekip oldu. 

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Maçtan dakikalar

2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu 0-1

13. dakikada Fatih'in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan'a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada Guilherme'nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın pasıyla topla buluşan Acquah'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral
Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut

Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Gökhan, Ahmed, Hadebe, Donald, Chaaleli, Erşan, Özer, Muhammed

Teknik Direktör: Ali Ravcı
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone

Yedekler: Muammer, Mamadou, Armin, Furkan, Volkan, Ziya, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Mert Hakan (dk. 2) (DG Sivasspor)

Sarı Kartlar: Chebake (Yeni Malatayspor), Yasin (DG Sivasspor)

Cahit Özçelik - Numan Güder

 

 


 

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