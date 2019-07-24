Özge Bitmez'in 2020 yılı hedefi Amerika

Özge Bitmez İstanbul Kültür Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra moda konusundaki ilgisini 2017 yılında ozgebitmez.com adlı online butiğini açarak sürdürdü. Sosyal medyada Chris Brown gibi birçok dünya starının da takibe aldığı Bitmez özellikle Amerika'da moda, sanat ve spor dünyasında sahip olduğu güçlü ilişkileri önümüzdeki dönemde harekete geçirerek ortaklıklara imza atmayı planlıyor. Miami'de butiği aracılığıyla şimdiden önemli satış miktarlarına ulaşan Bitmez, yakın gelecekte açıklamayı planladığı ortaklıklar ve projelerle satışlarını ve marka bilinirliğini hem Amerika'da hem de pek çok başka ülkede hızlı biçimde arttırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Sosyal medyanın ve online alışveriş trendlerinin hızla yükselişte olduğu günümüzde moda dünyasının yeni starlarının da sosyal medyadan çıkması kaçınılmaz. Modanın yeni yüzünü oluşturan bu trendin ülkemizdeki önde gelen isimlerinden biri olan Özge Bitmez'in uluslararası plan ve projelerinin başarıya ulaşması halinde ülkemizdeki pek çok genç modacıya ve moda tutkunlarına yepyeni bir pencere ve vizyon sunacağı da bir gerçek.

“Kalbimi durduran parçalardan zevk alıyorum”

İlk olarak kişisel giyim tarzından bahseden Bitmez, "Kişisel tarzıma baktığımda spor kıyafetlerinde yaşadığımı hissediyorum. Eğer spor kıyafetleriyle değilsem, gerçekten giyinirim. Modadan, güzel tasarımlardan ve kalbimi durduran parçalardan zevk alıyorum. Bazen bu parçaları çok normal mağazalarda, bazense üst düzey butiklerde buluyorum. Bazılarını ise ikinci el dükkânlarda buluyorum. 3 yıl önce başlattığım bir giyim hattım var ve buna Özge Butik adını verdim. Instagram'daki popülaritesi nedeniyle çok başarılı oldu. İçimden gelen tasarımları butiğim aracılığıyla başkaları ile paylaşmaktan keyif alıyorum. Kurduğum bu butik sayesinde başlarda bir hobi olarak başlayan kıyafet tasarımlarımın artık bir amacı ve hedefleri var" dedi.

Tasarladığı kıyafetlerini sosyal medyadan ilham alarak tasarladığını dile getiren Bitmez, “Sosyal medyadan ilham alıyorum ve çekirdek müşterilerime ne sevdiklerini soruyorum. İsteklerini tam olarak anlayabilmek için onlarla detaylıca konuşup çok sayıda soru soruyorum. Yaz koleksiyonum 2019 yılının en üst düzey tasarımcılarından ilham alıyor. Tasarım sürecinin gelişimini ve son geldiği noktayı sürekli olarak takip ediyorum" diye konuştu.