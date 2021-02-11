İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özgecan Aslan, ölümünün 6'ncı yılında da unutulmadı

Özgecan Aslan, ölümünün 6'ncı yılında da unutulmadı
Özgecan Aslan, ölümünün 6'ncı yılında da unutulmadı

Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 6’ncı yılında da unutulmadı. Özgecan, Mersin’deki mezarı başında dualarla anılırken, Aslan ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice öldürülen Çağ Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, mezarı başında dualarla anıldı. Anne Songül Aslan, baba Mehmet Aslan ve akrabaları başta olmak üzere birçok Mersinli, Özgecan'ın Mersin Akbelen Şehir Mezarlığındaki mezarına gelerek, çiçek bırakıp dua etti. Mersin'in merkez Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bazı siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları da mezara gelerek, Özgecan için dua etti. Ortaokul ve lise öğrencilerinin Özgecan'ın mezarına çiçek bırakıp dua etmeleri de dikkat çekti.

Kızlarını mezarı başında andılar

Aslan ailesi, 6'ncı ölüm yıl dönümünde kızları Özgecan'ı mezarı başında andı. Mezarda kızları için dua okutan anne Songül Aslan ve baba Mehmet Aslan, duygulu anlar yaşadı. Songül Aslan ve Mehmet Aslan, zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, kızlarının mezar taşını öperek dua okudular.

“Kadına şiddet hiçbir zaman kader değil”

Baba Mehmet Aslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün bir 6 yıl geçirdiklerini söyledi. Aslan, “Psikiyatri ve psikolog destekleriyle ayaktayız. Özge'mi 6 yıldır unutmayan, kabri başında gelip dualarını esirgemeyen, ‘amin' diyen herkese teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Memleketimiz ve bütün dünya kadına gösterilen şiddetle maalesef çok uzun yıllardır mücadeleyle geçiyor. Kadına şiddet hiçbir zaman kader değil. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi ‘kadına şiddet insanlığa ihanettir'. Şimdiye kadar öldürülmüş, katledilmiş, incitilmiş bütün kadınlarımızın, kızlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah, annelerine, babalarına, sevdiklerine sabır versin” dedi.

“Özge'm bunu hak etmedi”

Anne Songül Aslan ise gözyaşları içinde çok üzgün olduklarının altını çizerek, “Unutamıyoruz. Hep acılıyız. Özge'm bunu hak etmedi. Bütün kadınlarımıza Allah yardım etsin. Kadına şiddet son bulsun. Özge'min hiçbir suçu, günahı yoktu. Saf, masum kızım evine geliyordu sadece. Kadın şiddeti son bulsun” diye konuştu.


Kıymet Gökçe-Koray Ünlü
 

İLGİLİ HABER
6 yıldır dinmeyen acı: Özgecan Aslan 6 yıldır dinmeyen acı: Özgecan Aslan

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.