Özgür Baran Aksaka: 'Cumhuriyetin 100. yılında kupayı kazandığımız için çok mutluyuz'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan genç futbolcu Özgür Baran Aksaka, şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Gençler olarak hepimiz çok mutluyuz. Cumhuriyetin 100. yılında kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Samet Yalçın

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