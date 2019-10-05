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Özgür Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır

Özgür Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır
Özgür Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır

Özgür Suriye Ordusu, Fırat’ın doğusu için operasyon hazırlıklarını tamamladı.

Özgür Suriye Ordusu, Fırat’ın doğusu için hazır - Tıkla İzle

Suriye'de yıllardır süren iç karışıklığın ardından ortaya çıkan terör örgütleri ile mücadele eden Özgür Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazırlıklarına başlamıştı. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, operasyon hazırlarını tamamladı. Milli Ordu altında birleşen ÖSO askerleri, zorlu arazi koşullarındaki eğitimlerini Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Ulusal Ordu Eğitim Kamplarında aldı. ÖSO askerleri, arazi koşullarının yanı sıra fiziksel, psikolojik ve kendini savunma alanlarında eğitimlerini tamamladı.

Ahmed Abu Hassan, ÖSO askerlerinin 45 günlük yoğun bir eğitim aldıklarını ifade ederek, askerlerin Fırat'ın doğusu için muhtemel bir operasyona fiziksel ve psikolojik anlamda hazır olduğunu dile getirdi.

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