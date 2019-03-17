Özhaseki: '5 sene boyunca ne yapacaksın?'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Etimesgut Seçim Bürosu açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Özhaseki, "İçimizde bir dert ve sancı var, bu dert bizim milletimizin derdi. Sizler beni iyi tanıyorsunuz. Çok şükür biz hizmet ettik, eser bıraktık. İşin başında belediyeye geldiğimde kapıda alacaklılar var, borç dolu bir kasa var. İşe böyle başladık. 21 yıl gayret ettim, uğraştım. Gece gündüz çalıştım önce altyapı ve üst yapı sorununu çözdüm. Sonra şehri büyütecek projeler yaptım. Kayak merkezi, raylı sistem, stadyum yaptırdım. Bir adam geliyor, çalışıyor, çabalıyor, bütün hizmetleri yaptırıyor sonunda da kasası dolu bir belediye bırakıyor. Bu nasıl bir iştir" ifadelerini kullandı.

Etimesgutlulardan, Cumhur İttifakı'nın Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel'e destek isteyen Özhaseki, "Önümüzde bir seçim var. 25 ilçemizde ve Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir imtihan var. Biz dersimize çalıştık. Çevre projelerimizi, ticaret ve sanayinin nasıl gelişeceğini yazdık ve altına imzamızı attık. Burada Enver kardeşimiz var. Sizler Enver kardeşimizin çalışkanlığını biliyorsunuz. Etimesgut'ta, MHP'nin Etimesgut adayı olan Enver Demirel'i destekliyoruz. Biz yerli insanlarız. Bizim derdimiz bu ülke için çalışmak. Ankara'ya nasıl hizmet ederiz, diye konuşuruz sanıyordum ama ne gezsin. Dört aday daha çıktı. Ama bu dört aday Ankara'ya nasıl hizmet edeceğini söylemedi. CHP'nin adayı su projesi tutturmuş. Bunu da Mustafa Tuna halletti. 2 gün önce Çamlıdere Barajı'ndan Ankara'ya Gerede'den gelen suyu basmaya başladık. E o zaman soruyorum Mansur Yavaş'a, 5 sene boyunca ne yapacaksın?" şeklinde konuştu

"Mağdur edebiyatını bırakın"

Etimesgut seçim bürosu açılışında muhalefete seslenen Özhaseki, Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a, 'Mansur Efendi' diye seslendi ve şöyle devam etti:

"Ortada sahte bir senet var. Büyük gazeteler, 'Mansur Efendi cevap ver, nedir bu iş' diye sormaya başladı. Mansur Efendi çıktı basın toplantısı yaptı. Gazetecilerin sorularını beklemeden çekti gitti. Bana iftira atıyorlar diye kaçamaz kimse bundan. Ortada sahte bir senet var. Adamdan 600 milyon dolar istiyor. Bir senet var ortada ve altındaki imza üç ayrı kurumdan sahte imza belgesi almış. Sonra başlıyor, 'ben mazlumum, bana iftira ediyorlar' diye tutturmaya. Biz bu adamın (Necmettin Kesgin) kim olduğunu bilmeyiz, tanımayız. Madem, tacizci, kötü bir adam bu niçin onca sene arkadaşlık yaptın. CHP'nin yaptığı bir başka şey de, oyların çalındığı yalanı. Mağdur edebiyatını bırakın. Seçimlerden önce anket sonuçlarına göre 15 puan önde gibi gösteriyorlar kendilerini, seçim bittikten sonra ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Halkın önüne çıkacaksan dürüst olacaksın. Allah PKK'lıları, Kandili ve Pensilvanya'yı sevindirmesin. Biz bu cumhuriyeti zor kurduk."

Seçim bürosunun açılışının ardından Etimesgut ilçesinde otobüsle dolaşarak halkı selamlayan Özhaseki, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Emin Kuvat - İbrahim Berat Yılmaz

