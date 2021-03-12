Özlem Aksünger Crystal güzellik 20. Yılında Bahçeşehir şubesini açıyor

Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalleşme adımlarını açıklamasının ardından açılışlar peşpeşe geliyor. Bir çok merkezde faaliyet gösteren Crystal Güzellik merkezi ise Bahçeşehir'e yeni bir şubesini kazandırıyor. Özlem Aksünger , 20. Yılın anısına yeni şubesini Bahçeşehir'de açacak.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu üzere türkiye'de de bir çokt sektör derinden etkilendi. Salgın Türkiye'de birinci yılını doldurmasının ardından dünyaya nazaran tüm uzmanlar türkiye'nin iyi durumda olduğunu ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme adımlarını açıklamasının ardından açılışlar da peşpeşe gelmeye başladı. Hijyen ve sağlık kurallarının son derece ön pylanda tutulduğu yeni şubesini Bahçeşehir'de açacak olan Crystal Güzellik merkezi sahibi Özlem aksünger 20. Yıl anısına artık pandemiyi geride bırakmak dualarıyla bu şubemizi açıyoruz” dedi.