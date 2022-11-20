Özlem duyduğu köy hayatını şehrin ortasına taşıdı

Elazığ'da çocukluk hayali olan bir orman oluşturmak için kolları sıvayan 74 yaşındaki İsmail Yılmaz, çorak arazideki taşları tek tek toplayıp önce kule yaptı, sonrasında alanda onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Taşlık tepeyi tek başına 1 ayda dümdüz ederek fidanlık alana çeviren 4 çocuk ve 10 torun sahibi İsmail dede, bu süre zarfında yaklaşık 15 kilogram vermesine rağmen yılmadan fidanları toprakla buluşturdu. Özlem duyduğu köy hayatını şehrin ortasına taşıyan İsmail dede, tek amacının gelecek nesillere yeşil bir alan bırakmak olduğunu söyledi.

“Çalıştığım için 90 kilogramdan 75 kilograma kadar düştüm”

Hayır için fidanları toprakla buluşturduğunu dile getiren İsmail Yılmaz, “Nerden bakarsan bak yaklaşık 100 tane küme taş topladım. Hayır için buraya badem, çam ve ne bulursam ektim. Şimdiye kadar buraya badem, ayva, üzüm, sumak, çam, alıç meyvesine kadar fidan diktim. Yeşillik olsun ki, memleketimiz hoş olsun. İnsanlarımız buraya gelip dinlensin. Çalıştığım için 90 kilogramdan 75 kilograma kadar düştüm. Ekeceksin ki biçeceksin. Buradan torunlarımız, evlatlarımız ve komşularımız var, herkes faydalansın” dedi.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam



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